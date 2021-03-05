فتوح: نبذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري

روحي فتوح

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رام الله - دنيا الوطن

قال روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إنه بدأت الحلول للقضايا العالقة في قطاع غزة، ولن تتوقف، مبينًا أن كل المشاكل في طريقها الى الحل والأنصاف.



وأضاف فتوح عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "كما تعاونا في حل الخصومات والتقاعد المالي سنستمر في بذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري".



وواصل فتوح حديثه بالقول: "الأخوة والأخوات جميعا الذين ينتظرون حل قضاياهم اقول لكم جميعا اليوم بدأت الحلول ولن تتوقف وكل المشاكل في طريقها الى الحل والأنصاف، صبرتم سنوات فاصبروا قليلا وهذه أمانة نحن أمامكم ومعكم ولن نتردد في حل قضاياكم وأنصافكم".



وتابع: "أعطونا المساحة التي تساعدنا وانتم معنا للمعالجة، ولا داعي للتعليقات التي لا تفيد وتسيئ لمن يقف الى جانبكم، كما تعاونا في حل الخصومات والتقاعد المالي سنستمر في بذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري ولن نبقي أي ملف بدون حل وانصاف".



وأنهى روحي فتح حديثه بالقول: "كما بشرتكم قبل أكثر من شهرين على فضائية فلسطين بحل الملفات جميعها أكرر لكم ستحل بقية الملفات ولكن ليس بالطريقة التي يحاول البعض حرفها عن مسارها الصحيح، نحن معكم وبكم سنعالج كل الامور أن شاء الله".