حسين الشيخ: فتح ستخوض الانتخابات الفلسطينية واحدة موحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة: إن حركته ستخوض الانتخابات الفلسطينية واحدة موحدة.



وأضاف الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "حركة فتح بقدها وقديدها ستخوض الانتخابات الديمقراطية القادمة واحدة موحدة؛ تعزيزًا للديمقراطية، وصيانة مشروع التحرر الوطني، وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية".



واستدل الشيخ بآية قرآنية في منشوره، "فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض"، متابعًا: "فتح أعظم وأكبر من قادتها لأنهم العابرون في تاريخها وهي الفكرة الباقية، ومهما هزت الريح البعض فهي الجبل الذي لاتهزه الرياح".