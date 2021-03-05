الأسيران يحيى اغبارية ومحمد جبارين يدخلان عامهما الـ(30) في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسيران يحيى مصطفى اغبارية، ومحمد توفيق جبارين من الأراضي المحتلة عام 1948م، عامهما الـ(30) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح نادي الأسير أنّ الأسير جبارين البالغ من العمر (69 عاماً) وهو من مدينة أم الفحم، أب لتسعة من الأبناء، فقدَ أحدهم خلال سنوات اعتقاله إضافة إلى والديه، وكان أصغر أبنائه حينما اُعتقل عام 1992، ثلاثة أعوام، واليوم هو جد لـ(27) حفيدًا، ويقبع اليوم في سجن "جلبوع"، والأسير اغبارية يبلغ من العمر (53 عاماً)، وهو من قرية المشيرفة في الأراضي المحتلة عام 1948م، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والدته، وكلاهما محكومان بالسّجن مدى الحياة.



ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية، رفضت الإفراج عنهما في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت، وذلك إلى جانب مجموعة من رفاقهم (الأسرى القدامى) المعتقلين ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم (26) أسيرًا، منهم (12) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948م.



وكان الاحتلال عام 2014 قد رفض مجددًا الإفراج عنهم، ضمن ما عُرفت في حينه الدفعة الرابعة، والتي ضمت في حينه (30) أسيرًا، حيث جرى الإفراج عن ثلاثة منهم بعد انتهاء أحكامهم، فيما استشهد أحدهم عام 2019، وهو الأسير فارس بارود من غزة، حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتى اليوم.



أسماء الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو:

1. كريم يونس معتقل منذ عام 1983



2. ماهر يونس معتقل منذ عام 1983



3.محمد الطوس معتقل منذ عام 1985



4.إبراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986



5.رشدي أبو مخ معتقل منذ عام 1986



6. وليد دقة معتقل منذ عام 1986



7.إبراهيم بيادسة معتقل منذ عام 1986



8.أحمد أبو جابر معتقل منذ عام 1986



9.سمير أبو نعمة معتقل منذ عام 1986



10.محمد داوود معتقل منذ عام 1987



11.بشير الخطيب معتقل منذ عام 1988



12.جمعة آدم معتقل منذ عام 1988



13.محمود أبو خربيش معتقل منذ عام 1988



14.رائد السعدي معتقل منذ عام 1989



15.إبراهيم اغبارية معتقل منذ عام 1992



16.محمد اغبارية معتقل منذ عام 1992



17.يحيى اغبارية معتقل منذ عام 1992



18.محمد جبارين معتقل منذ عام 1992



19.ضياء الفالوجي معتقل منذ عام 1992



20.محمد فلنة معتقل منذ عام 1992



21.ناصر أبو سرور معتقل منذ عام 1993



22.محمود أبو سرور معتقل منذ عام 1993



23.محمود عيسى معتقل منذ عام 1993



24.محمد شماسنة معتقل منذ عام 1993



25.عبد الجواد شماسنة معتقل منذ عام 1993



26. علاء الدين الكركي معتقل منذ عام 1993.