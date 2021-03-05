شؤون فلسطينية

الأسيران يحيى اغبارية ومحمد جبارين يدخلان عامهما الـ(30) في سجون الاحتلال

الأسيران يحيى اغبارية ومحمد جبارين يدخلان عامهما الـ(30) في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسيران يحيى مصطفى اغبارية، ومحمد توفيق جبارين من الأراضي المحتلة عام 1948م، عامهما الـ(30) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير أنّ الأسير جبارين البالغ من العمر (69 عاماً) وهو من مدينة أم الفحم، أب لتسعة من الأبناء، فقدَ أحدهم خلال سنوات اعتقاله إضافة إلى والديه، وكان أصغر أبنائه حينما اُعتقل عام 1992، ثلاثة أعوام، واليوم هو جد لـ(27) حفيدًا، ويقبع اليوم في سجن "جلبوع"، والأسير اغبارية يبلغ من العمر (53 عاماً)، وهو من قرية المشيرفة في الأراضي المحتلة عام 1948م، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والدته، وكلاهما محكومان بالسّجن مدى الحياة.

ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية، رفضت الإفراج عنهما في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت، وذلك إلى جانب مجموعة من رفاقهم (الأسرى القدامى) المعتقلين ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم (26) أسيرًا، منهم (12) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948م.

وكان الاحتلال عام 2014 قد رفض مجددًا الإفراج عنهم، ضمن ما عُرفت في حينه الدفعة الرابعة، والتي ضمت في حينه (30) أسيرًا، حيث جرى الإفراج عن ثلاثة منهم بعد انتهاء أحكامهم، فيما استشهد أحدهم عام 2019، وهو الأسير فارس بارود من غزة، حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتى اليوم.

أسماء الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو:
1. كريم يونس معتقل منذ عام 1983

2. ماهر يونس معتقل منذ عام 1983

3.محمد الطوس معتقل منذ عام 1985

4.إبراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986

5.رشدي أبو مخ معتقل منذ عام 1986

6. وليد دقة معتقل منذ عام 1986

7.إبراهيم بيادسة معتقل منذ عام 1986

8.أحمد أبو جابر معتقل منذ عام 1986

9.سمير أبو نعمة معتقل منذ عام 1986

10.محمد داوود معتقل منذ عام 1987

11.بشير الخطيب معتقل منذ عام 1988

12.جمعة آدم معتقل منذ عام 1988

13.محمود أبو خربيش معتقل منذ عام 1988

14.رائد السعدي معتقل منذ عام 1989

15.إبراهيم اغبارية معتقل منذ عام 1992

16.محمد اغبارية معتقل منذ عام 1992

17.يحيى اغبارية معتقل منذ عام 1992

18.محمد جبارين معتقل منذ عام 1992

19.ضياء الفالوجي معتقل منذ عام 1992

20.محمد فلنة معتقل منذ عام 1992

21.ناصر أبو سرور معتقل منذ عام 1993

22.محمود أبو سرور معتقل منذ عام 1993

23.محمود عيسى معتقل منذ عام 1993

24.محمد شماسنة معتقل منذ عام 1993

25.عبد الجواد شماسنة معتقل منذ عام 1993

26. علاء الدين الكركي معتقل منذ عام 1993.

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