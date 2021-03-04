عربي

وفد إسرائيلي رفيع يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل

وفد إسرائيلي رفيع يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان)، مساء الخميس: إن وفدًا إسرائيليًا سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين في البلاد.

ووفقًا للقناة، فإنه اتضح بأن الزيارة تم التنسيق لها دون إطلاع الوزارات المعنية، مشيرةً إلى أن مكتب مجلس الأمن القومي التابع مباشرةً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نسق للزيارة.

وسيترأس الوفد وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، ويرافقه عضو مجلس الأمن القومي المعروف باسم "ماعوز" أحد الذين قادوا اتصالات إسرائيل مع دول لم تقم معها علاقات مثل الإمارات والسودان وغيرهما، إلى جانب مشاركة رجال أعمال وأصحاب شركات إسرائيلية.

وبحسب مصادر للقناة، فإن السفير الإسرائيلي لدى مصر علم فقط بالرحلة بعد التجهيز لها، ومن خلال محادثات جرت مع مسؤولين مصريين.

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