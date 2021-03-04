دولي

قبل 18 يومًا من الانتخابات.. نتنياهو يحصل على 49 مقعدًا فقط في آخر استطلاع

قبل 18 يومًا من الانتخابات.. نتنياهو يحصل على 49 مقعدًا فقط في آخر استطلاع
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي جديد اجراه معهد "دايكريت بولس" انه لو اجريت انتخابات الكنيست الاسرائيلي اليوم لفاز الليكود بـ 29 مقعداً وذلك قبل 18 يوما من الانتخابات الاسرائيلية.

واشار الاستطلاع ان حزب "ييش عاتيد" سيحصل على 18 مقعدا.

ويحصل تكتل الأحزاب الداعمة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على 49 مقعدا دون يامينا بينما يفوز التكتل المعارض له بـ 58 مقعدا بما في ذلك القائمة المشتركة التي لها 8 مقاعد.

يشار الى ان حزب يمينا برئاسة نفتالي بينت يبقى بيضة القبان اذا حصل على 13 مقعدا كما يشير اليه هذا الاستطلاع.

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