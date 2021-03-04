ناصر القدوة يكشف عن مصدر تمويل "الملتقى الوطني".. وترتيب مروان البرغوثي حال الانضمام إليه

ناصر القدوة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول "الملتقى الوطني الفلسطيني" الذي تم تأسيسه مؤخرًا، أن تمويل "الملتقى" فلسطيني، وليس له أي تمويلات خارجية.



وأكد القدوة، في أول لقاء له مع بعض الإعلاميين عبر برنامج (زووم)، أن الملتقى سيكون فلسطينًا بامتياز، وسيضم نخبة من الشباب، وتمويله فلسطيني خالص، ليس إماراتيًا ولا قطريًا، على حد تعبيره.



وفيما يخص الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ذكر القدوة، أنه إذا ما قرر الانضمام إلى الملتقى، فإن البرغوثي، سيكون الرجل الأول، وهو الثاني، مشددًا بالقول: "التزمت علنًا بدعم مروان البرغوثي، إذا ترشح للرئاسة".



وشدد على أهمية قطاع غزة، حيث قال: بدون غزة ستكون الضفة الغربية من أكثر المناطق البائسة في العالم، فالقطاع لديه الكثير من الخيرات الاقتصادية، وهذا سينعكس ايجابًا على الشعب الفلسطيني وكافة المناطق الفلسطينية.



ونفى، أن يكون قد أعلن عن أي برنامج يخص "الملتقى الوطني الفلسطيني" حيث قال: "لم نُقر بعد برنامج الملتقى، ولكن حال تم الانتهاء من ذلك، سنعلنه لاحقًا".



كما نفى ناصر القدوة، أن يكون لديه طموحات شخصية، قائلًا: "ليس لدي طموح، وأنا فتحاوي منذ الصغر وسأظل فتحاويًا، ولا يريد ايذاء فتح أو أي شخص فيها"، مشيرًا إلى أن المسائل الأساسية، التي يجب أن يلمسها الشعب الفلسطيني، هي سيادة القانون والحريات، كما أن الفلسطينيين يريدون نظامًا سياسيًا قويًا يحترم الناس.