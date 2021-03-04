شؤون فلسطينية

ناصر القدوة يكشف عن مصدر تمويل "الملتقى الوطني".. وترتيب مروان البرغوثي حال الانضمام إليه

ناصر القدوة يكشف عن مصدر تمويل "الملتقى الوطني".. وترتيب مروان البرغوثي حال الانضمام إليه
ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
قال ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول "الملتقى الوطني الفلسطيني" الذي تم تأسيسه مؤخرًا، أن تمويل "الملتقى" فلسطيني، وليس له أي تمويلات خارجية.

وأكد القدوة، في أول لقاء له مع بعض الإعلاميين عبر برنامج (زووم)، أن الملتقى سيكون فلسطينًا بامتياز، وسيضم نخبة من الشباب، وتمويله فلسطيني خالص، ليس إماراتيًا ولا قطريًا، على حد تعبيره.

وفيما يخص الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ذكر القدوة، أنه إذا ما قرر الانضمام إلى الملتقى، فإن البرغوثي، سيكون الرجل الأول، وهو الثاني، مشددًا بالقول: "التزمت علنًا بدعم مروان البرغوثي، إذا ترشح للرئاسة".

وشدد على أهمية قطاع غزة، حيث قال: بدون غزة ستكون الضفة الغربية من أكثر المناطق البائسة في العالم، فالقطاع لديه الكثير من الخيرات الاقتصادية، وهذا سينعكس ايجابًا على الشعب الفلسطيني وكافة المناطق الفلسطينية.

ونفى، أن يكون قد أعلن عن أي برنامج يخص "الملتقى الوطني الفلسطيني" حيث قال: "لم نُقر بعد برنامج الملتقى، ولكن حال تم الانتهاء من ذلك، سنعلنه لاحقًا".

كما نفى ناصر القدوة، أن يكون لديه طموحات شخصية، قائلًا: "ليس لدي طموح، وأنا فتحاوي منذ الصغر وسأظل فتحاويًا، ولا يريد ايذاء فتح أو أي شخص فيها"، مشيرًا إلى أن المسائل الأساسية، التي يجب أن يلمسها الشعب الفلسطيني، هي سيادة القانون والحريات، كما أن الفلسطينيين يريدون نظامًا سياسيًا قويًا يحترم الناس.

أخبار ذات صلة

&#34;واجهت صعوبات في ربط حذائي&#34;.. غزي يفقد 90 كيلوجراماً من وزنه خلال عشرة أشهر

"واجهت صعوبات في ربط حذائي".. غزي يفقد 90 كيلوجراماً من وزنه خلال عشرة أشهر

&#34;التعاون الإسلامي&#34;: نرحب بإعلان الجنائية الدولية بدء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين

"التعاون الإسلامي": نرحب بإعلان الجنائية الدولية بدء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين

&#34;الخارجية&#34;: وفاة وإصابتين جديدتين في صفوف جاليات فلسطين

"الخارجية": وفاة وإصابتين جديدتين في صفوف جاليات فلسطين

بعد حل ملف الموظفين.. مصدر يكشف لدنيا الوطن مصير &#34;تفريغات 2005&#34; وباقي القضايا العالقة

بعد حل ملف الموظفين.. مصدر يكشف لدنيا الوطن مصير "تفريغات 2005" وباقي القضايا العالقة

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان في العيسوية

الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان في العيسوية

المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

رام الله: أسرى محررون يتلقون الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

رام الله: أسرى محررون يتلقون الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان في العيسوية

الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان في العيسوية

المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

&#34;لجنة دعم الصحفيين&#34; ترحب بقرار الجنائية الدولية بفتح التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

"لجنة دعم الصحفيين" ترحب بقرار الجنائية الدولية بفتح التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

(فدا): قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتصار لمنطق الحق والعدالة

(فدا): قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتصار لمنطق الحق والعدالة

مستوطنون يعطبون إطارات سيارة ويكسرون زجاجها جنوب بيت لحم

مستوطنون يعطبون إطارات سيارة ويكسرون زجاجها جنوب بيت لحم

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقيادي &#34;عبد الخالق النتشة&#34;

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقيادي "عبد الخالق النتشة"

الاحتلال يفرج عن القيادي &#34;محمد الطل&#34; بعد 6 أشهر من اعتقاله

الاحتلال يفرج عن القيادي "محمد الطل" بعد 6 أشهر من اعتقاله

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لعامة الشعب

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لعامة الشعب

حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر

حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر