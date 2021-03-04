"واجهت صعوبات في ربط حذائي".. غزي يفقد 90 كيلوجراماً من وزنه خلال عشرة أشهر

فقد المواطن الغزي، هاني مرتجى (40 عاماً)، 90 كيلوجراماً من وزنه، سعياً للحصول على صحة أفضل.





وقال مرتجى في لقاء، أجراه معه الزميل هاني أبو رزق: إنه أعد لنفسه نظاماً غذائياً، بدون اللجوء إلى أخصائي تغذية أو عمليات جراحية، أو تكميم معدة.





وأشار مرتجى، إلى أنه قرر تخفيض وزنه، بعد معاناته بسبب الوزن الزائد، مشيراً إلى أن تفاصيل كثيرة في حياته، كانت تشكل له تحدياً مثل ربط حذائه، وتفصيل ملابس مناسبة لحجمه.







ومن خلال تجربته، أكد ما يهم هو الإرادة والعزيمة، والبعد عما يمكن أن يزيد الوزن من أطعمه، منوهاً إلى مواجهته بعض الصعوبات في البداية، ولكنه تغلب عليها لاحقاً.







وتابع بالقول: "بدايتي كان في شهر رمضان الماضي، والبعض أحبطني، بأن جسمي سيبقى كما هو دون تغيير، ولكن والدي ووالدتي شجعاني على فقدان الوزن.









رام الله - دنيا الوطن