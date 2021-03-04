"التعاون الإسلامي": نرحب بإعلان الجنائية الدولية بدء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بما تناقلته وسائل الإعلام، بشأن إعلان رئيسة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، بدء مكتبها بإجراء تحقيق، يتعلق بالوضع في فلسطين.



واعتبرت الأمانة العامة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا الإعلان، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.