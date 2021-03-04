شؤون فلسطينية

بعد حل ملف الموظفين.. مصدر يكشف لدنيا الوطن مصير "تفريغات 2005" وباقي القضايا العالقة

بعد حل ملف الموظفين.. مصدر يكشف لدنيا الوطن مصير "تفريغات 2005" وباقي القضايا العالقة
قوات أمنية فلسطينية (توضيحية)
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن قضية تفريغات 2005، سيتم حلها بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن اتفاقا بهذا الشأن تم خلال زيارة أبو ماهر حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الأخيرة إلى رام الله، بحضور أعضاء آخرين من اللجنة المركزية للحركة.

وبحسب المصدر فإن الاتفاق يقضي بترحيل، هذا الملف إلى الحكومة الفلسطينية المقبلة، والتي ستشكل بعد إجراء الانتخابات، وهو ما أكده وفد "المركزية"، الذي زار القطاع مؤخراً وأبلغ به قيادة الحركة.

وأضاف المصدر، أن قضية تفريغات 2005 ستكون لها أولوية الحل لدى الحكومة المقبلة، وسيتم إعطاؤهم الأولوية في الاستيعاب، مشيراً إلى أن عناصر تفريغات 2005 ليسوا مفرغين حتى الآن على الأجهزة الأمنية، ولكن لديهم ملف خاص في وزارة المالية، وهناك ترتيبات لابد منها من أجل تسوية ملفاتهم وهو ما لا يمكن إنجازه خلال أسابيع قليلة.

وحول آلية الحل، أكد المصدر، أن عناصر تفريغات 2005 سيتم استيعابهم في الأجهزة الأمنية من جديد، والأجهزة المختصة بعد ذلك ستنظر في حقوقهم كلها من سنوات الخبرة، والأقدمية والترقيات والاستحقاقات حينها.

وأكمل: "الحكومة تعمل بكل جهدها من أجل حل جميع المشاكل، لكنها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء دفعة واحدة، والقضايا المتراكمة بسبب 14 عاماً من الانقسام لا يمكن حلها بقرار وجرة قلم".

وشدد المصدر على أن جميع القرارات الحكومية لها "ترجمة" وتبعات مالية، وليست مجرد "كلمات في قاموس اللغة"، لافتاً إلى دور حركة (فتح) في تضمين قضية تفريغات 2005 ضمن اتفاق وتفاهمات تفضي إلى حلها.

وتابع بالقول: الحكومة الحالية لم يكن لها دور في "أزمات غزة"، وإنما نجحت في تفكيك أكبر معضلتين  ضمن مشاكل غزة، وهي تسوية رواتب الموظفين، والتقاعد المالي "الظالم"، الذي أقرته حكومة التوافق الوطني السابقة.

وفيما يتعلق بباقي الملفات والقضايا في غزة، أوضح المصدر أن المطالبات باستيعاب كل هذه القضايا يعني توفير نحو 20 مليون دولار أخرى شهرياً، أي ما يقارب 240 مليون دولار سنوياً وهو ما يساوي ربع العجز المالي في الموازنة.

وتابع: هذه القضايا عالقة منذ 14 سنة، والحكومة قالت بكل جرأة بأنه ستعمل على حلها، لكن بعض القضايا تحتاج إلى إجراءات قانونية مختلفة، بالإضافة للشق المالي، مشيراً إلى أن في غزة 13 قضية أخرى بحاجة إلى ترتيبات إدارية جديدة ستعمل عليها الحكومة المقبلة، وسيتم حلها فور توحيد الجهاز الإداري بين الضفة وغزة، وإعادة الاعتبار للجهاز الإداري والبيروقراطي في القطاع.

وفي سياق آخر، أكد المصدر، أن الحكومة تعمل على عدة جبهات، أهمها التحضير للانتخابات الفلسطينية المقبلة، على الرغم من الأزمة المالية، لافتاً إلى أن إسرائيل زادت من خصومات المقاصة ولا تصل كاملة، والمساعدات الخارجية شبه متوقفة نتيجة إجراءات إدارة ترامب، والدول العربية لم تدفع التزاماتها من المساعدات المقدمة للسلطة.

وشدد مرة أخرى، على أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل فوق طاقتها، قائلاً: نحن لسنا دولة نفطية، والإيرادات الحكومية قائمة بشكل أساسي على المقاصة والمساعدات الخارجية.

وأكد المصدر، أن المهمة الأساسية هي الوصول إلى الانتخابات وتشكيل البرلمان، من أجل "وضع البلاد وقطار الحياة السياسية على السكة الصحيحة"، مضيفاً: أن الحكومة تعمل على توفير المصاريف التشغيلية لإجراء الانتخابات، فبالإضافة لمصاريف لجنة الانتخابات، فإن على الحكومة توفير تكاليف تأمين الانتخابات وانتشار أجهزة الشرطة واستقبال الوفود الخارجية، بجانب استحقاقات غزة.

وختم بالقول: "إن الحكومة الحالية، نجحت خلال الفترة الماضية بالوفاء بالتزاماتها على الرغم من عدم توفر أموال المقاصة والمساعدات الخارجية، وقامت بإدارة البلاد بما يشبه المعجزة في ظل انعدام الموارد المالية". مضيفاً: أن الحكومة ستواصل عملها في الأشهر القادمة رغم أن الظروف المالية لم تتغير كثيرا.

أخبار ذات صلة

&#34;التعاون الاسلامي&#34;: نرحب بإعلان الجنائية الدولية بدء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين

"التعاون الاسلامي": نرحب بإعلان الجنائية الدولية بدء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين

&#34;الخارجية&#34;: وفاة وإصابتان جديدتان في صفوف جاليات فلسطين

"الخارجية": وفاة وإصابتان جديدتان في صفوف جاليات فلسطين

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان في العيسوية

الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان في العيسوية

المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

رام الله: أسرى محررون يتلقون الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

رام الله: أسرى محررون يتلقون الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

&#34;لجنة دعم الصحفيين&#34; ترحب بقرار الجنائية الدولية بفتح التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

"لجنة دعم الصحفيين" ترحب بقرار الجنائية الدولية بفتح التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

(فدا): قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتصار لمنطق الحق والعدالة

(فدا): قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتصار لمنطق الحق والعدالة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان في العيسوية

الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان في العيسوية

المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

المبادرة الوطنية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

&#34;لجنة دعم الصحفيين&#34; ترحب بقرار الجنائية الدولية بفتح التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

"لجنة دعم الصحفيين" ترحب بقرار الجنائية الدولية بفتح التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

(فدا): قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتصار لمنطق الحق والعدالة

(فدا): قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتصار لمنطق الحق والعدالة

مستوطنون يعطبون إطارات سيارة ويكسرون زجاجها جنوب بيت لحم

مستوطنون يعطبون إطارات سيارة ويكسرون زجاجها جنوب بيت لحم

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي &#34;عبد الخالق النتشة&#34;

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي "عبد الخالق النتشة"

الاحتلال يفرج عن القيادي &#34;محمد الطل&#34; بعد 6 أشهر من اعتقاله

الاحتلال يفرج عن القيادي "محمد الطل" بعد 6 أشهر من اعتقاله

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لعامة الشعب

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لعامة الشعب

حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر

حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر