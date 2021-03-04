شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا
رام الله - دنيا الوطن
 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بهدم سبعة منازل للمواطنين شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال أخطرت سبعة مواطنين بهدم منازلهم في منطقة ماعين شرق يطا.

 وأوضح أن هذه المنازل تعود للمواطنين: عمر جبريل حمامدة ومنزله بمساحة 130 مترا مربعا، وعلي إسماعيل حمامدة وتبلغ مساحة منزله 140 مترا مربعا، وموسى كامل مخامرة وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا، وإبراهيم محمد خليل دبابسة صاحب مشغل حجارة ومنزل سكني بمساحة 130 مترا مربعا.

وأضاف أنها تعود أيضا للمواطنين: طارق زياد حمامدة صاحب منزل سكني تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، وجهاد عيسى حمامدة منزل مساحته 140 مترا مربع، ورائد ابراهيم أبو عرام منزل بمساحة 140 مترا مربعا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مساكن المواطنين في منطقة ماعين وهدمت العشرات خلال العام المنصرم.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملات عسكرية منظمة تستهدف هدم خيام ومساكن المزارعين ورعاة الأغنام في قرى وخرب مسافر يطا قضاء الخليل في خطوة تستهدف ترحيلهم عن أراضيهم وممتلكاتهم لأغراض استيطانية.

 وصعدت قوات الاحتلال منذ بداية العام من عمليات الهدم التي استهدفت كافة المناطق في الضفة الغربية، وتركزت جلها في منطقة الأغوار الشمالية ومنها حمصة الفوقا، بالإضافة إلى مسافر يطا جنوب الخليل.

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