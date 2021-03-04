40 وفاة و5733 إصابة (كورونا) جديدة في الأردن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 40 حالة وفاة و5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (413,350) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (51,869) حالة.



وسجلت (40) حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4833) حالة.