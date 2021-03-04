مستوطنون يعطبون إطارات سيارة ويكسرون زجاجها جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أعطب مستوطنون اليوم الخميس، إطارات سيارة وكسروا زجاجها، وذلك قرب مستوطنة مجمع "غوش عصيون" جنوب بيت لحم.



وقال المواطن نعمان أحمد موسى: إنه ركن مركبته بالقرب من مستوطنة "غوش عصيون" وتوجه لمكان عمله وعند عودته تبين قيام المستوطنين بعطب إطاراتها الأربعة وتكسير زجاجها بالكامل .



يذكر ان المستوطنين صعدوا في الفترة الاخيرة من اعتداءاتهم على مركبات المواطنين أثناء مرورها على الشارع الالتفافي رقم ٦٠ قرب دوار عصيون .