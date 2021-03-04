الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي "عبد الخالق النتشة"
رام الله - دنيا الوطن
جددت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الخميس الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير عبد الخالق النتشة من الخليل للمرة الثانية لمدة 6 شهور.
واعتقل القيادي النتشة (62 عامًا)، من منزله في حي جبل الرحمة بالخليل خلال حملة شرسة شنها الاحتلال في 8/9/2020، وصدر بحقه قراراً بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.
ونقل الأسير النتشة عند اعتقاله إلى سجن عوفر، حيث عزلته قوات الاحتلال في الزنازين بحجة الحجر الصحي.
ولم يمض على إطلاق سراح النتشة من آخر اعتقال سوى 7 أشهر فقط، علماً بأنه اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى ما مجموعه 20 عامًا، كان أطولها لمدة 10 سنوات متتالية.
جددت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الخميس الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير عبد الخالق النتشة من الخليل للمرة الثانية لمدة 6 شهور.
واعتقل القيادي النتشة (62 عامًا)، من منزله في حي جبل الرحمة بالخليل خلال حملة شرسة شنها الاحتلال في 8/9/2020، وصدر بحقه قراراً بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.
ونقل الأسير النتشة عند اعتقاله إلى سجن عوفر، حيث عزلته قوات الاحتلال في الزنازين بحجة الحجر الصحي.
ولم يمض على إطلاق سراح النتشة من آخر اعتقال سوى 7 أشهر فقط، علماً بأنه اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى ما مجموعه 20 عامًا، كان أطولها لمدة 10 سنوات متتالية.
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