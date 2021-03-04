الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي "عبد الخالق النتشة"

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رام الله - دنيا الوطن

جددت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الخميس الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير عبد الخالق النتشة من الخليل للمرة الثانية لمدة 6 شهور.



واعتقل القيادي النتشة (62 عامًا)، من منزله في حي جبل الرحمة بالخليل خلال حملة شرسة شنها الاحتلال في 8/9/2020، وصدر بحقه قراراً بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.



ونقل الأسير النتشة عند اعتقاله إلى سجن عوفر، حيث عزلته قوات الاحتلال في الزنازين بحجة الحجر الصحي.



ولم يمض على إطلاق سراح النتشة من آخر اعتقال سوى 7 أشهر فقط، علماً بأنه اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى ما مجموعه 20 عامًا، كان أطولها لمدة 10 سنوات متتالية.