الاحتلال يفرج عن القيادي "محمد الطل" بعد 6 أشهر من اعتقاله

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن القيادي في حركة حماس، محمد إسماعيل الطل، من الخليل بعد اعتقال إداري استمر لمدة 6 أشهر.



وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال القيادي "الطل" بتاريخ 8/9/2020 بعد اقتحام منزله في بلدة الظاهرية.



وجاء اعتقال الطل ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين بينهم نواب وقيادات وأسرى محررين، رغم أنه لم يمض على تحرره من آخر اعتقال سوى 8 أشهر فقط، أمضى خلالها 13 شهراً في الاعتقال الإداري.