شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال ينشر صوراً لتدريبات تحاكي سيناريوهات الحرب المقبلة على غزة

جيش الاحتلال ينشر صوراً لتدريبات تحاكي سيناريوهات الحرب المقبلة على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي نشر، اليوم الخميس، صوراً لتدريبات جرت على مدار العام الماضي، والتي بلغت ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة، وتحاكي سيناريوهات الحرب المقبلة على قطاع غزة.

وأشارت القناة، إلى أن التدريبات تضمنت القتال في مناطق مأهولة، وتحت الأرض في الأنفاق، لافتة إلى أنه في الأيام الأخيرة، جرت تدريبات للقادة؛ للتعامل مع قدرات حركة حماس.

وقالت: "بموازاة ذلك، أحرز الجيش تقدما في بناء العائق على حدود قطاع غزة، والذي يهدف إلى منع التسلل إلى مستوطنات غلاف غزة".






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