زلزال تفوق قوته 7 درجات يضرب سواحل نيوزلندا وتوقعات بحدوث تسونامي "كارثي"

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة شرقي السواحل النيوزلندية، وتحذر مراكز الرصد العالمية من حدوث تسونامي مدمر في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.



وبحسب منشور "الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ" على (تويتر) فقد ضرب الزلزال السواحل المحاذية للجزيرة من جهة الشمال الشرقي بقوة وصلت لـ 7.3 درجة على مقياس ريختر.



وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال ضرب منطقة بالقرب من تي أرورا، حيث يعتبر من الزلازل من الدرجة "الكبيرة" التي تحدث حوالي 18 مرة سنويا.



ونوهت الوكالة إلى أنها تقوم بتقييم إمكانية حدوث تسونامي مدمر، خصوصا أن الزلزال حدث في منطقة محاذية للسواحل.



وتشير التقديرات الأولية إلى أن التسونامي المحتل يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على جزيرة نيوزلندا بسبب قربها من مركز الزلزال.