دولي

روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
بعد يومين من التراجع إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة مجددا عتبة الـ11 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 11385 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 10535 أمس الأربعاء و10565 إصابة الثلاثاء)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 12.4% من المرضى الجدد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2150 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (986 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا) في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 475 حالة وفاة، مقابل 452 وفاة أمس، فيما تماثل 16123 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و290135 إصابة مؤكدة، منها 87823 حالة وفاة، و332455 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و869857 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 112.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ(كورونا)، 343 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال نحو 546 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي (كورونا)، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع. 

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