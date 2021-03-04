مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

حطم مستوطنون، اليوم الخميس، غرفة زراعية تعود للمواطن شادي سعيد، في الجهة الشمالية من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين في كفر الديك، تسللوا إلى أرض المواطن سعيد، وحطموا واجهات الغرفة بآلات هدم، وتكسير عشرات "البلوكات" في المكان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.