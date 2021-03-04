ساعر: يجب ترسيخ أسس الاستيطان بالضفة الغربية خلال السنوات المقبلة





وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان) بأن إسرائيل فوتت فرصة للقيام بذلك، خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.



وبدوره تعهد رئيس حزب (يامينا)، نفتالي بينت، بأنه لن ينضم الى حكومة يسار لإسقاط حكومة نتنياهو .



ومن جانبها قالت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إن المهم استبدال بنيامين نتنياهو.



وردا على سؤال حول مسالة الاستيطان، قالت رئيسة حزب العمل إن حلحلة الأزمة في مكان الإسكان لن تاتي في الضفة الغربية، بل في البناء والتطوير في المناطق الريفيفة في النقب والجليل.



رام الله - دنيا الوطنقبل الانتخابات الإسرائيلية، بـ 18 يوماً، صرح رئيس حزب (أمل جديد) المنشق من حزب (ليكود)، غدعون ساعر، بأنه يجب خلال السنوات المقبلة، ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية.