غزة: "الاقتصاد" وديوان المظالم يتفقدان مصنع بلبل ويستمعون للعقبات التي تواجه الصناعات الوطنية

وعبر د. وادي عن فخر وزارته بالصناعات والمنتجات الوطنية الفلسطينية التي باتت ذات جودة وصناعة عالية، وعن تمسك الوزارة بمفهوم إحلال الواردات وداعمها للنهوض بالاقتصاد.





وأشار إلى وقوف الوزارة بالتوازي مع كافة التجار والمصانع من أجل حل المشاكل العالقة وتسهيل الصناعة والبيع أمامهم.





من جهته أوضح الفرا، أن الصناعات الوطنية حققت نجاحا كبيرا، كونها صمدت أمام آلة الاحتلال التي دمرت المصانع وزادت من نسب البطالة في صفوف المواطنين.





وشكر مدير شركة بلبل لإنتاج فروش الغاز طلب بلبل، الوزارة على الزيارة للمصنع والاطلاع على سير العمل فيه، واستماعها للمشاكل التي تواجههم وضرورة وضع حلول لها من قبل الوزارة.



وأضاف وادي: بأن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية لحماية المنتج الوطني وعدم المساس به، كونه يوفر فرص عمل لمئات العاطلين.