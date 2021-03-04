محميات فلسطين: مشروعنا مستمر لدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية





رام الله - دنيا الوطنأكد موقع محميات فلسطين الإلكتروني، بأن مشروعه في تعزيز العمل في المحميات الطبيعية وفي دعم السياحة البيئية بداخلها مستمرا بدعم من مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.وأضاف الموقع في بيان صحفي لمناسبة اليوم الوطني للبيئة الفلسطينية والذي يصادف الخامس من آذار/مارس بأنه سيتم إصدار نسخة جديدة من دليل المسارات السياحية لعام 2021 ويحمل عنوان " فلسطين لوحة فسيفسائية ملونة" ويضم في طياته العديد من المسارات في المواقع الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي.وقال الموقع: إن فريقه يعمل مع الشركاء والجهات المختصة على تعزيز العمل البيئي في فلسطين من خلال تدخلات مختلفة على كافة المستويات ويسعى إلى تشجيع السكان المحليين والزوار من جميع أنحاء العالم ليخوضوا تجربة مباشرة مع الحياة البرية في فلسطين.وأشار محميات فلسطين بأنه يجري العمل حاليا على تدشين الموقع الإلكتروني www.mahmiyat.ps بحلة جديدة تواكب التطور التكنولوجي ليشكل مدرسة إلكترونية يخدم الطلبة والباحثين والمهتمين في المجال البيئي والمحميات الطبيعية.وأكد الموقع أن مناسبة اليوم الوطني للبيئة الفلسطينية فرصة وطنية لتعزيز العمل البيئي والقدرات الوطنية لدى فئات المجتمع، حيث يستكمل فريق الموقع عمله في حماية طائر البومة البيضاء في غور الأردن من خلال مساعدته على التعشيش في صناديق خشبية بعد نجاح مشروع تعشيشه بالعام الماضي .ويذكر بأن اليوم الوطني للبيئة الفلسطينية تم اعتماده من مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2015 لتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية البيئة الفلسطينية ويتم إحياؤه من خلال فعاليات وأنشطة مجتمعية مختلفة.