شؤون فلسطينية

محميات فلسطين: مشروعنا مستمر لدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية

محميات فلسطين: مشروعنا مستمر لدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع محميات فلسطين الإلكتروني، بأن مشروعه في تعزيز العمل في المحميات الطبيعية وفي دعم السياحة البيئية بداخلها مستمرا بدعم من مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف الموقع في بيان صحفي لمناسبة اليوم الوطني للبيئة الفلسطينية والذي يصادف الخامس من آذار/مارس بأنه سيتم إصدار نسخة جديدة من دليل المسارات السياحية لعام 2021  ويحمل عنوان " فلسطين لوحة فسيفسائية ملونة" ويضم في طياته العديد من المسارات في المواقع الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي.

وقال الموقع: إن فريقه يعمل مع الشركاء والجهات المختصة على تعزيز العمل البيئي في فلسطين من خلال تدخلات مختلفة على كافة المستويات ويسعى إلى تشجيع السكان المحليين والزوار من جميع أنحاء العالم ليخوضوا تجربة مباشرة مع الحياة البرية في فلسطين.

وأشار محميات فلسطين بأنه يجري العمل حاليا على تدشين الموقع الإلكتروني www.mahmiyat.ps بحلة جديدة تواكب التطور التكنولوجي ليشكل مدرسة إلكترونية يخدم الطلبة والباحثين والمهتمين في المجال البيئي والمحميات الطبيعية.

وأكد الموقع أن مناسبة اليوم الوطني للبيئة الفلسطينية فرصة وطنية لتعزيز العمل البيئي والقدرات الوطنية لدى فئات المجتمع، حيث يستكمل فريق الموقع عمله في حماية طائر البومة البيضاء في غور الأردن من خلال مساعدته على التعشيش في صناديق خشبية بعد نجاح مشروع تعشيشه بالعام الماضي .

ويذكر بأن اليوم الوطني للبيئة الفلسطينية تم اعتماده من مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2015 لتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية البيئة الفلسطينية ويتم إحياؤه من خلال فعاليات وأنشطة مجتمعية مختلفة.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك غرب سلفيت

وزير العمل: الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيكلاً بدلا من 1450

وزير العمل: الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيكلاً بدلا من 1450

ساعر: يجب ترسيخ أسس الاستيطان بالضفة الغربية خلال السنوات المقبلة

ساعر: يجب ترسيخ أسس الاستيطان بالضفة الغربية خلال السنوات المقبلة

سلفيت: مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك

سلفيت: مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك

غزة: &#34;الاقتصاد&#34; وديوان المظالم يتفقدان مصنع بلبل ويستمعون للعقبات التي تواجه الصناعات الوطنية

غزة: "الاقتصاد" وديوان المظالم يتفقدان مصنع بلبل ويستمعون للعقبات التي تواجه الصناعات الوطنية

نقابة الأطباء تعلن وقف جميع الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد

نقابة الأطباء تعلن وقف جميع الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو الرئيس عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته

"الديمقراطية" تدعو الرئيس عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته

&#34;الميزان&#34; يُحمل إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المريض عبيد

"الميزان" يُحمل إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المريض عبيد

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك غرب سلفيت

سلفيت: مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك

سلفيت: مستوطنون يحطمون غرفة زراعية في كفر الديك

غزة: &#34;الاقتصاد&#34; وديوان المظالم يتفقدان مصنع بلبل ويستمعون للعقبات التي تواجه الصناعات الوطنية

غزة: "الاقتصاد" وديوان المظالم يتفقدان مصنع بلبل ويستمعون للعقبات التي تواجه الصناعات الوطنية

محميات فلسطين: مشروعنا مستمر لدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية

محميات فلسطين: مشروعنا مستمر لدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو الرئيس عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته

"الديمقراطية" تدعو الرئيس عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته

&#34;الميزان&#34; يُحمل إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المريض عبيد

"الميزان" يُحمل إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المريض عبيد

حماس: الزيارات المرتقبة لنتنياهو لبعض الدول العربية المُطبعة معه تشكل غطاءً لجرائمه

حماس: الزيارات المرتقبة لنتنياهو لبعض الدول العربية المُطبعة معه تشكل غطاءً لجرائمه

بدءاً من السبت.. إغلاق محافظة نابلس بشكل كامل لمدة أسبوع

بدءاً من السبت.. إغلاق محافظة نابلس بشكل كامل لمدة أسبوع

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لعامة الشعب

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لعامة الشعب

حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر

حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر

اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً لقيادات عسكرية حكومية بعدن

اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً لقيادات عسكرية حكومية بعدن