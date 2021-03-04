نقابة الأطباء تعلن وقف جميع الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد





جاء ذلك في ببان لها، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعاً مع الحكومة، وتم الاتفاق على تعديل طبيعة العمل بدءاًمن الشهر المقبل، وجميع البنود الأخرى ستتم حسب الاتفاقية ودون أي تغيير.





وأكدت النقابة أنها سائرة في تحصيل حقوق جميع الفئات.





وفيما يلي بيان وصل "دنيا الوطن نسخة عنه:









رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الأطباء اليوم الخميس، وقف جميع الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد.