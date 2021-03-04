حماس: الزيارات المرتقبة لنتنياهو لبعض الدول العربية المُطبعة معه تشكل غطاءً لجرائمه





وأضاف في تصريحات صحفية، أبرزتها قناة (الأقصى)، بأن "الزيارات المرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لبعض الدول العربية المطبعة معه تشكل غطاءً لجرائمه وخدمة لأجنداته السياسية التي تستهدف قضيتنا".



ودعا القانوع، إلى مقاطعة الاحتلال وعدم استقبال قادته المجرمين في العواصم العربية ووقف كل أشكال التطبيع معه.





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، د.عبد اللطيف القانوع، إنه "في الوقت الذي تقرر فيه محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا تستعد دول عربية لاستقبال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في عواصمها".