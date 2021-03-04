دولي

أمريكا: عدد المصابين بـ(كورونا) ازداد بمقدار 64 ألف شخص خلال 24 ساعة

أمريكا: عدد المصابين بـ(كورونا) ازداد بمقدار 64 ألف شخص خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
ازداد عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة بمقدار 64 ألف شخص، فيما توفي أكثر من 2,3 ألف شخص.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز التي تقوم بجمع المعلومات الصادرة عن السلطات الفدرالية والمحلية ووسائل الإعلام والمصادر المكشوفة الأخرى بأن الأطباء سجلوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في الولايات المتحدة 64682 حالة جديدة لإصابة الناس بفيروس (كورونا)، كما سجلوا 2360 وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بـ(كورونا) في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء هناك وحتى الآن 28.760.954 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 518.453 حالة وفاة.

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