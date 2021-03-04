الرئاسة الفلسطينية: نقدر قرار المدعية العامة بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وثمنت الرئاسة، استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول الى الأهداف التي نسعى اليهان بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وعبرت الرئاسة عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية وطواقمها الدبلوماسية، التي أدت مهامها حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، دفاعا عن حقوق شعبنا، مع الإشادة والتقدير بدور اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة ملف المحكمة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.



هذا وتتابع وزارة الخارجية العمل الدؤوب بناء على تعليمات الرئيس، للحصول على حقوقنا وحماية شعبنا.