حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنجعلها ترى نجوم الظهر

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رام الله - دنيا الوطن

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني: "إذا اعتدى الإسرائيلي علينا، سنجعله يرى نجوم الظهر"، مضيفاً: "إن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يطرح أموراً معنوية ليطمئن الشارع الإسرائيلي، وحزب الله، يعلن بشكل واضح أنه لا نية له بفتح حرب".



وأكد قاسم، "نية حزب الله، أن يبقى في حالة الدفاع، وإذا اعتدى الإسرائيلي علينا، سنجعله يرى نجوم الظهر"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).



وقال نائب الأمين العام لحزب الله: "يجب أن يفهم الإسرائيلي، أنّ الساحة غير مفتوحة له، واليوم ستكون المعركة في داخل الكيان الإسرائيلي".



وحول ملف "نزع سلاح" حزب الله اللبناني، قال نعيم قاسم: "موضوع نزع السلاح، بالتأكيد هذا التوجيه أمريكي قائم، وهناك أناس سخّروا أنفسهم للمساعدة على هذا الاتّجاه، ومسّ سلاح المقاومة؛ إضعاف للبنان".



وبخصوص التقارير الأجنبية من أن إسرائيل، تجري تصليحات في مفاعل ديمونا، قال: "إسرائيل تقوم بما تريده، ونحن سنقوم بما نريده، وبالوقت المناسب، سنرى إن كانت هذه التصليحات ستساعدها".



وتطرق قاسم إلى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في شهر آب/أغسطس، وقال: "التحقيق لا زال في أوجه، والمحققون يفحصون إن كان الحديث يدور عن عمل تخريبي أو أخطاء ارتكبت أو هجوم إسرائيلي متعمد".