فهمي شُراب يُصدر بياناً حول قضية مشاركته بالانتخابات التشريعية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الكاتب والمحلل السياسي، فهمي شراب: "لقد تشرفت بأن ورد اسمي ضمن أول الاسماء في قائمة المستقلين، التي نشرها الدكتور حسن خريشة في انتخابات المجلس التشريعي".



وأضاف شراب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لقد كنت بالفعل ضمن القائمة، التي شكلها الراحل القدير، د. عبد الستار قاسم، والتي يكمل مسيرتها اليوم، الدكتور الوطني المحترم حسن خريشة".



وتابع: "لكني وبعد غياب الراحل، د. عبد الستار، لم أكن قد حسمت أمري بالاستمرار، ولذلك أردت أن أوضح، بأنني لست موجوداً ضمن هذه القائمة، وليس لدي رغبة لخوض الانتخابات"، داعياً الله لهذه القائمة بالنجاح والتوفيق، لأن فيها أسماء وازنة، وقامات سامقة.