مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، خطوة مهمة وقراراً شجاعاً، يدلل على التزام المحكمة وحياديتها وعدم تسييسها لقضايا الشعوب المختلفة، وعدم التعاطي معها بمكاييل ومعاير مختلفة.



وقال مجدلاني في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: ان شعبنا وقيادته يسعون نحو العدالة والإنصاف، وأن يتحقق لشعبنا الحرية والاستقلال وباتجاه مساءلة ومعاقبة كل من ارتكب جرائم بحق شعبنا، مضيفاً أن قادة الاحتلال يظنون أنه بإمكانهم الإفلات من العقاب والمساءلة.



واشار إلى أن إسرائيل، بدون أن تدفع ثمن جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، لا يمكن أن ترتدع أو تعود إلى خيار السلام والحل السياسي المبني على أساس حل الدولتين.



وأكد أن أمام المدعي العام للمحمكة الجنائية الدولية ملفات مدعمة بالوثائق للنظر بالقضايا الجنائية، التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا، مشدداً على أن الإسراع في التعامل معها، والتحقيق فيها له مردود مهم انطلاقاً من التزام هذه المحكمة بميثاق روما والقانون الدولي.



وأشار إلى أنه بعد صدرور هذا القرار، فان حكومة الاحتلال سوف تفكر ملياً قبل اتخاذها أي إجراء أو قرار سواء فيما يتعلق بانتهاكاتها ضد أبناء شعبنا.



ورداً على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة الرافض لقرار المحكمة، قال: إن موقفها لم يتغير رغم الإشارات الإيجابية وفيه ازدواجية معايير، ففي الوقت الذي تدعي فيه الولايات المتحدة رفضها للإجراءات الأحادية الجانب، فانها من جهة أخرى تحمي إسرائيل من الانتهاكات التي تقوم فيها، وتحاول أن تقدم لها الغطاء السياسي والدبلوماسي في المؤسسات الدولية المختلفة.