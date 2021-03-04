دولي

واشنطن: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل

واشنطن: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال بيان أمريكي، إن إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل.

وأضاف البيان الأمريكي: "سنراقب عن كثب أي رد إيراني بناء يتيح حدوث تقدم جوهري"، وفق ما نقلت وكالات أنباء عربية.

وأفادت وكالة (رويترز)، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تخلت عن خطة لتوجيه انتقادات إلى إيران، ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الثلاثية الأوروبية تراجعت عن الخطة المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتي كانت تقضي بتبني مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الجاري بيانا يندد بإيران على خلفية قرارها خفض مستوى التعاون مع الوكالة.

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