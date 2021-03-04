فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات (كورونا)



وأوضحت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 135 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 32 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنواصلت فلسطين، اليوم الخميس، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).يأتي ذلك، بعدما قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة: إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة و2300 إصابة جديدة بالفيروس، في الضفة الغربية والقدس وغزة، خلال 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1694 حالة تعافٍ، في نفس الفترة الزمنية.وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين: إن حالات الوفاة الجديدة، سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (5)، بيت لحم (1)، سلفيت (2)، رام الله والبيرة (1)، جنين (1)، أريحا والأغوار (2)، مدينة القدس (5)، قطاع غزة (1).وأضافت: أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (85)، الخليل (367)، نابلس (293)، بيت لحم (172)، ضواحي القدس (100)، سلفيت (79)، طولكرم (100)، رام الله والبيرة (378)، جنين (76)، أريحا والأغوار (44)، طوباس (27)، قطاع غزة (156)، مدينة القدس (423)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 9186 فحصاً.وأشارت الكيلة، إلى أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: قلقيلية (33)، الخليل (238)، نابلس (80)، بيت لحم (92)، ضواحي القدس (81)، سلفيت (49)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (532)، جنين (48)، أريحا والأغوار (12)، طوباس (15)، قطاع غزة (153)، مدينة القدس (291).