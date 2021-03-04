وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

وزير العدل الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

شدد وزير العدل، د. محمد شلالدة على أهمية قرار المدعيّة العامة بفتح التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية، كونه استوفى كافة الشروط من الناحية القانونية، وما يترتب عليه من القبض على هؤلاء المجرمين، وتقديمهم إلى العدالة ليتم محاسبتهم.



ووصف في تصريح لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، هذا القرار بـ "التاريخي" ويعني أن المدعيّة العامة تأكدت أن هناك جرائم حرب فعليّة، ترتكب في فلسطين، ويأتي تأكيداً لمبدأ العدالة والانصاف للضحايا من أبناء شعبنا وترسيخاً لمبدأ ولاية المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال وزير العدل: إنه جاري الآن تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين، جرائم حرب بحق أبناء شعبنا بدءاً برأس الهرم في دولة الاحتلال؛ لتقديم هذه الملفات مفصلة بالاسم والعنوان والجريمة المرتكبة.



وأوضح شلالدة، بأن المحكمة، ستنظر بالجرائم الأشد خطورة خاصة القتل العمد لا سيما في العدوان على غزة، وسيكون هناك تقدير للدعاوى، التي سيتم رفعها، والاستناد عليها إلى جانب توجيه دعاوي اتهام لدول، يحمل بعض الجنود الإسرائيليين جنسياتها، مشيراً إلى أهمية التعاون القضائي لهذه الدول من أجل تسليم هؤلاء المجرمين.