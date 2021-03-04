بدءاً من السبت.. إغلاق محافظة نابلس بشكل كامل لمدة أسبوع

أعلن محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، إغلاق المحافظة بشكل كامل، ابتداءً من يوم السبت، فيما سيتم فتح المحلات التجارية غدًا من أجل التبضع لفترة الإغلاق.



وقال رمضان في تصريح، نقلته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إنه سيتم إغلاق محافظة نابلس، إغلاقًا تامًا، ومنع الحركة بين القرى والمدن، ووقف المواصلات الداخلية والخارجية، وإغلاق كافة المرافق التجارية والصناعية اعتبارًا من يوم السبت المقبل ولغاية سبعة أيام.



وقالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، أمس الأربعاء: إن الوضع خطير في المحافظة، نتيجة الإشغال الكامل للأسرّة في كافة المشافي.



وأضافت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الإشغال الكامل للأسرة، يأتي بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، ووصول عدد الإصابات النشطة في الوقت الحالي إلى 1700؛ لتنضم مدينة نابلس، بالتصنيف كمدينة حمراء، على غرار أربع محافظات أخرى.

رام الله - دنيا الوطن