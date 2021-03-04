"التنمية" بغزة: نبذل جهوداً لوضع أسماء جديدة بالمنحة القطرية ولدينا 45 ألفاً بقوائم الانتظار
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة: إن الوزارة تبذل جهوداً مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، لوضع أسماء جديدة ضمن المنحة القطرية.
وأضافت على لسان المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت، في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن لدى الوزارة 45 ألفاً، ينتظرون على قوائم الانتظار، "لكن هناك لجاناً عليا تُقرر من هو المستفيد وتنظر للأسر المستفيدة من الأسر الأشد فقراً وحاجة".
وتابعت: "خلال الدفعة القادمة، ننتظر أن يتم الموافقة على وضع قواعد بيانات جديدة، وصرف المنحة لأسر جديدة.
وقالت الكحلوت: إن "الأسماء التي ستستفيد من المنحة القطرية لهذه الدفعة من استلم أقل من 17 مرة تتالياً، ومن استلم 17 دفعة ولديه 3 أبناء، ولا يوجد أسماء جدد".
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة: إن الوزارة تبذل جهوداً مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، لوضع أسماء جديدة ضمن المنحة القطرية.
وأضافت على لسان المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت، في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن لدى الوزارة 45 ألفاً، ينتظرون على قوائم الانتظار، "لكن هناك لجاناً عليا تُقرر من هو المستفيد وتنظر للأسر المستفيدة من الأسر الأشد فقراً وحاجة".
وتابعت: "خلال الدفعة القادمة، ننتظر أن يتم الموافقة على وضع قواعد بيانات جديدة، وصرف المنحة لأسر جديدة.
وقالت الكحلوت: إن "الأسماء التي ستستفيد من المنحة القطرية لهذه الدفعة من استلم أقل من 17 مرة تتالياً، ومن استلم 17 دفعة ولديه 3 أبناء، ولا يوجد أسماء جدد".
وتابع: بأن هناك مجموعة من الأسماء غير مستفيدة لا تنطبق عليهم شروط المنحة، التي تخضع لمعيار الفقر، "وقمنا بإضافتهم في عدد من البرامج المتوفرة، وسنبذل جهداً كبيراً حتى تتلقى هذه الفئة أكثر استفادة ممكنة".
وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 07/03/2021م.
وأوضح في تصريحات أمس الأربعاء، بأن المنحة، ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب موقع اللجنة الإلكتروني.
وأشار إلى أن عملية التوزيع، ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حفاظاً على سلامة المستفيدين، ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.
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