"التنمية" بغزة: نبذل جهوداً لوضع أسماء جديدة بالمنحة القطرية ولدينا 45 ألفاً بقوائم الانتظار

وتابع: بأن هناك مجموعة من الأسماء غير مستفيدة لا تنطبق عليهم شروط المنحة، التي تخضع لمعيار الفقر، "وقمنا بإضافتهم في عدد من البرامج المتوفرة، وسنبذل جهداً كبيراً حتى تتلقى هذه الفئة أكثر استفادة ممكنة".

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 07/03/2021م.





وأوضح في تصريحات أمس الأربعاء، بأن المنحة، ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب موقع اللجنة الإلكتروني.



