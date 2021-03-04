شؤون فلسطينية

"التنمية" بغزة: نبذل جهوداً لوضع أسماء جديدة بالمنحة القطرية ولدينا 45 ألفاً بقوائم الانتظار

"التنمية" بغزة: نبذل جهوداً لوضع أسماء جديدة بالمنحة القطرية ولدينا 45 ألفاً بقوائم الانتظار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة: إن الوزارة تبذل جهوداً مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، لوضع أسماء جديدة ضمن المنحة القطرية.

وأضافت على لسان المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت، في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن لدى الوزارة 45 ألفاً، ينتظرون على قوائم الانتظار، "لكن هناك لجاناً عليا تُقرر من هو المستفيد وتنظر للأسر المستفيدة من الأسر الأشد فقراً وحاجة".

وتابعت: "خلال الدفعة القادمة، ننتظر أن يتم الموافقة على وضع قواعد بيانات جديدة، وصرف المنحة لأسر جديدة.

وقالت الكحلوت: إن "الأسماء التي ستستفيد من المنحة القطرية لهذه الدفعة من استلم أقل من 17 مرة تتالياً، ومن استلم 17 دفعة ولديه 3 أبناء، ولا يوجد أسماء جدد".

وتابع: بأن هناك مجموعة من الأسماء غير مستفيدة لا تنطبق عليهم شروط المنحة، التي تخضع لمعيار الفقر، "وقمنا بإضافتهم في عدد من البرامج المتوفرة، وسنبذل جهداً كبيراً حتى تتلقى هذه الفئة أكثر استفادة ممكنة".

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 07/03/2021م.

وأوضح في تصريحات أمس الأربعاء، بأن المنحة، ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب موقع اللجنة الإلكتروني.

وأشار إلى أن عملية التوزيع، ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حفاظاً على سلامة المستفيدين، ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

أخبار ذات صلة

أبو الغيط: قرار الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الحرب دليل جديد على إدانة الاحتلال

أبو الغيط: قرار الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الحرب دليل جديد على إدانة الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: نقدر قرار المدعية العامة بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة بفلسطين

الرئاسة الفلسطينية: نقدر قرار المدعية العامة بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة بفلسطين

ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات (كورونا)

وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

بدءاً من السبت.. إغلاق محافظة نابلس بشكل كامل لمدة أسبوع

بدءاً من السبت.. إغلاق محافظة نابلس بشكل كامل لمدة أسبوع

بيت لحم: قوات الاحتلال تفكك بيتاً بلاستيكياً وتستولي عليه

بيت لحم: قوات الاحتلال تفكك بيتاً بلاستيكياً وتستولي عليه

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

بيت لحم: قوات الاحتلال تفكك بيتاً بلاستيكياً وتستولي عليه

بيت لحم: قوات الاحتلال تفكك بيتاً بلاستيكياً وتستولي عليه

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الخليل: قوات الاحتلال تخطر بهدم خمسة منازل شرق يطا

الخليل: قوات الاحتلال تخطر بهدم خمسة منازل شرق يطا

عكرمة صبري: استهداف الاحتلال لرموز القدس يهدف لتهويد المدينة والهيمنة عليها

عكرمة صبري: استهداف الاحتلال لرموز القدس يهدف لتهويد المدينة والهيمنة عليها

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: قرار الجنائية الدولية نافذة لإنصاف الضحايا وانتصار للعدالة الإنسانية

"المنظمات الأهلية": قرار الجنائية الدولية نافذة لإنصاف الضحايا وانتصار للعدالة الإنسانية

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً لقيادات عسكرية حكومية بعدن

اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً لقيادات عسكرية حكومية بعدن

السودان يصدر بياناً بشأن تناول &#34;غير موضوعي&#34; لتصريحات وزيرة خارجيته

السودان يصدر بياناً بشأن تناول "غير موضوعي" لتصريحات وزيرة خارجيته

أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية &#34;معتادة&#34;

أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية "معتادة"

بعد 20 عاماً من العزلة.. أول تحويل بنكي من السودان إلى الولايات المتحدة

بعد 20 عاماً من العزلة.. أول تحويل بنكي من السودان إلى الولايات المتحدة