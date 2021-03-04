بيت لحم: قوات الاحتلال تفكك بيتاً بلاستيكياً وتستولي عليه

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رام الله - دنيا الوطن

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيتاً بلاستيكياً واستولت عليه، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة (ام ركبة) جنوب البلدة، وفككت بيتاً بلاستيكياً، يعود للمواطن عبد السلام أحمد صلاح السير، تبلغ مساحته 400 متر مربع، ثم استولت عليه.



يذكر، أن منطقة أم ركبة، تتعرض منذ فترة لهجة استيطانية، تتمثل بهدم منازل وبركسات للمواطنين، وإخطارات أخرى بوقف البناء فيها.