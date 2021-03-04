شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 67 مستوطناً، اقتحموا باحات الأقصى، وانطلقوا من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة.

وتشهد فترة الاقتحامات، إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية، يقومون بها تهدف لتغيير الواقع بالمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى المبارك.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشالاً لمخططات المستوطنين.

واستهدفت قوات الاحتلال، المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويستهدف الاحتلال، موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

أخبار ذات صلة

أبو الغيط: قرار الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الحرب دليل جديد على إدانة الاحتلال

أبو الغيط: قرار الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الحرب دليل جديد على إدانة الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: نقدر قرار المدعية العامة بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة بفلسطين

الرئاسة الفلسطينية: نقدر قرار المدعية العامة بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة بفلسطين

ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات (كورونا)

وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

بدءاً من السبت.. إغلاق محافظة نابلس بشكل كامل لمدة أسبوع

بدءاً من السبت.. إغلاق محافظة نابلس بشكل كامل لمدة أسبوع

&#34;التنمية&#34; بغزة: نبذل جهوداً لوضع أسماء جديدة بالمنحة القطرية ولدينا 45 ألفاً بقوائم الانتظار

"التنمية" بغزة: نبذل جهوداً لوضع أسماء جديدة بالمنحة القطرية ولدينا 45 ألفاً بقوائم الانتظار

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية يدلل على حيادية المحكمة وعدم تسييسها لقضايا الشعوب

وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

وزير العدل: جاري تحضير لائحة اتهام حول ارتكاب مجرمي الحرب الإسرائيليين جرائم حرب

بيت لحم: قوات الاحتلال تفكك بيتاً بلاستيكياً وتستولي عليه

بيت لحم: قوات الاحتلال تفكك بيتاً بلاستيكياً وتستولي عليه

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الخليل: قوات الاحتلال تخطر بهدم خمسة منازل شرق يطا

الخليل: قوات الاحتلال تخطر بهدم خمسة منازل شرق يطا

عكرمة صبري: استهداف الاحتلال لرموز القدس يهدف لتهويد المدينة والهيمنة عليها

عكرمة صبري: استهداف الاحتلال لرموز القدس يهدف لتهويد المدينة والهيمنة عليها

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: قرار الجنائية الدولية نافذة لإنصاف الضحايا وانتصار للعدالة الإنسانية

"المنظمات الأهلية": قرار الجنائية الدولية نافذة لإنصاف الضحايا وانتصار للعدالة الإنسانية

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً لقيادات عسكرية حكومية بعدن

اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً لقيادات عسكرية حكومية بعدن

السودان يصدر بياناً بشأن تناول &#34;غير موضوعي&#34; لتصريحات وزيرة خارجيته

السودان يصدر بياناً بشأن تناول "غير موضوعي" لتصريحات وزيرة خارجيته

أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية &#34;معتادة&#34;

أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية "معتادة"

بعد 20 عاماً من العزلة.. أول تحويل بنكي من السودان إلى الولايات المتحدة

بعد 20 عاماً من العزلة.. أول تحويل بنكي من السودان إلى الولايات المتحدة