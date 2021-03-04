الخليل: قوات الاحتلال تخطر بهدم خمسة منازل شرق يطا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بهدم خمسة منازل للمواطنين شرق يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال أخطرت خمسة مواطنين بهدم منازلهم في منطقة ماعين شرق يطا وهم: عمر جبريل محامدة ومنزله بمساحة 130 مترا مربعا، وعلي إسماعيل حمامدة وتبلغ مساحة منزله 140 مترا مربعا، وموسى كامل مخامرة وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا، وإبراهيم محمد خليل دبابسة صاحب مشغل حجارة ومنزل سكني بمساحة 130 مترا مربعا، وطارق زياد حمامدة صاحب منزل سكني تبلغ مساحته 160 مترا مربعا.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مساكن المواطنين في منطقة ماعين وهدمت العشرات خلال العام المنصرم.