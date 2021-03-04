بعد ستة أسابيع من التراجع.. ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) مجدداً بأوروبا

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس: إن معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) عادت للارتفاع في أوروبا، بعد ستة أسابيع من التراجع.



وبينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ مليونين ونحو 572 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية 115 مليوناً وما يقارب من 769 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليوناً، وأكثر من 469 ألف مريض.



وتواصل الجائحة، تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس، زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وفي عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 440 ألفاً و965 إصابة جديدة، ووقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10.838 حالة وفاة.