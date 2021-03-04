طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 55782 إصابة.