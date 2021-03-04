غزة: اتحاد المقاولين يحصل على استئخار لـ 3 شهور للمقاولين من النائب العام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن النائب العام، بغزة، ضياء الدين المدهون، وافق على منح استئخار لجميع المقاولين لمدة ثلاثة شهور في إطار جهود مجلس إدارة الاتحاد، للحد من المشاكل الناتجة عن احتجاز حقوق المقاولين، وفي مقدمتها الإرجاعات الضريبية.



وأكد في تصريح مقتضب، الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هدف الاتفاق بين النائب العام، واتحاد المقاولين، هو إفساح المجال للمصالحة بين الأطراف، ووقف الملاحقات النيابية والشرطية للمقاولين.



ودعا الاتحاد، أعضاء الهيئة العامة من المقاولين ممن لديهم شيكات مرجعة، وقضايا لدي النيابة الإسراع بالتوجه إلى مقر الاتحاد، مصطحبين الكشوف، التي توضح رقم القضية وقيمة الشيك، واسم النيابة الجزئية المرفوع لديها كل قضية.



وشكر مجلس إدارة اتحاد المقاولين النائب العام على تفهمه لأوضاع المقاولين الصعبة، والتي فرضت عليهم خوض معركة نقابية واسعة؛ لاسترداد حقوقهم المحتجزة من الإرجاع الضريبي.