رئيس لجنة الطوارئ بغزة: لا صحة لما يتم تداوله بشأن إعادة التشديد والإغلاق

وقال أبو سلمية: إن أعداد الإصابات قليلة في محافظات القطاع وأعداد الحالات الخطرة والمتوسطة تحت السيطرة والمنظومة الصحية قادرة على التعامل مع الحالات.





وأشار إلى أن مشفى غزة الأوروبي رغم إعادة فتحه أمام المواطنين ما زال يحتوي على قسم واسع لمرضى (كورونا) ويستقبل حالات جدد، ولو عادت الكرة وانتشر الفايروس سنعيد تخصيص المشافي للجائحة.





ودعا أبو سلمية وسائل الإعلام والحملة الوطنية لمواجهة (كورونا) لاستمرار حالة التوعية للمواطن حول مخاطر الوباء وعدم الاستهتار أمام إجراءات التخفيف التي تعلنها لجان الطوارئ في القطاع.

وكان سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، قال: إن لجان الطوارئ الخاصة بفيروس (كورونا) لم تتوقف عن عملها في القطاع.



