رئيس لجنة الطوارئ بغزة: لا صحة لما يتم تداوله بشأن إعادة التشديد والإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد أبو سلمية، رئيس لجنة الطوارئ في غزة، إن الوضع الوبائي في قطاع غزة، يرتبط بالتزام المواطن الفلسطيني بإجراءات السلامة والوقاية.
وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأن القطاع، سيذهب لمزيد من التخفيف، إذا استمرت حالة الالتزام، أما إذا رأت خلية الأزمة عكس ذلك، وازدياد بحالات (كورونا) سنتجه للتشديد.
وشدد أبو سلمية، على أن خلية الأزمة، تجتمع دائماً، وحسب الخارطة الوبائية، يتم إقرار قرارات جديدة.
وأشار رئيس لجنة الطوارئ في غزة، إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل، حول التشديد والإغلاق.
قال الدكتور محمد أبو سلمية، رئيس لجنة الطوارئ في غزة، إن الوضع الوبائي في قطاع غزة، يرتبط بالتزام المواطن الفلسطيني بإجراءات السلامة والوقاية.
وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأن القطاع، سيذهب لمزيد من التخفيف، إذا استمرت حالة الالتزام، أما إذا رأت خلية الأزمة عكس ذلك، وازدياد بحالات (كورونا) سنتجه للتشديد.
وشدد أبو سلمية، على أن خلية الأزمة، تجتمع دائماً، وحسب الخارطة الوبائية، يتم إقرار قرارات جديدة.
وأشار رئيس لجنة الطوارئ في غزة، إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل، حول التشديد والإغلاق.
وقال أبو سلمية: إن أعداد الإصابات قليلة في محافظات القطاع وأعداد الحالات الخطرة والمتوسطة تحت السيطرة والمنظومة الصحية قادرة على التعامل مع الحالات.
وأشار إلى أن مشفى غزة الأوروبي رغم إعادة فتحه أمام المواطنين ما زال يحتوي على قسم واسع لمرضى (كورونا) ويستقبل حالات جدد، ولو عادت الكرة وانتشر الفايروس سنعيد تخصيص المشافي للجائحة.
ودعا أبو سلمية وسائل الإعلام والحملة الوطنية لمواجهة (كورونا) لاستمرار حالة التوعية للمواطن حول مخاطر الوباء وعدم الاستهتار أمام إجراءات التخفيف التي تعلنها لجان الطوارئ في القطاع.
وكان سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، قال: إن لجان الطوارئ الخاصة بفيروس (كورونا) لم تتوقف عن عملها في القطاع.
وأضاف: بأن هناك تأكيداً على متابعة حالة الالتزام بإجراءات السلامة، في ضوء التراخي الحاصل.
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