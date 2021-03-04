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دولي

روسيا: تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا: تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة مجددا، عتبة الـ11 ألفا، وذلك بعد يومين من التراجع إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

ورصد المسؤولون الصحيون في البلاد، 11385 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرين إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 12.4% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض (كوفيد-19)، خلال اليوم الأخير بواقع 475 حالة وفاة، مقابل 452 وفاة أمس، فيما تماثل  16123 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و290135 إصابة مؤكدة، منها 87823 حالة وفاة، و332455 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و869857 حالة شفاء.

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