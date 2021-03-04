إسرائيل: مهاجمة جندي من لواء "الكوماندوز" وسرقة سلاحه في الجليل

وأضافت: أنهم استولوا على سلاحه ولاذوا بالفرار خلال تدريبات عسكرية في الجليل، فيما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ملابسات الحادث.

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) صباح اليوم الخميس، بأن مجهولين هاجموا الليلة الماضية، مقاتلاً من لواء الكوماندوز التابع لجيش الاحتلال.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الرجلان اشتبكا مع المقاتل لعدة دقائق ولاذا بالفرار بعد أن حصلا على السلاح.





وبعد الحادث مباشرة ضغط الجندي الذي أصيب بجروح طفيفة على زر الاستغاثة، واستدعى قادته، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما شرعت الجهات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث.