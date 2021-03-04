اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً لقيادات عسكرية حكومية بعدن

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سقط عدد من القتلى والجرحى، صباح اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً لقيادات عسكرية حكومية يمنية، في عدن.



وأفادت وسائل إعلام محلية، باستهداف لموكب العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد والعميد نبيل المشوشي بسيارة مفخخة بمدينة عدن.



وأكد إعلام التوجيه المعنوي التابع لقوات الاسناد والدعم، نجاة العميدين الوالي و المشوشي ومقتل عدد من الجنود وجرح آخرين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).