هيئة الأسرى: انتهاك طبي متواصل بحق الأسرى المرضى القابعين بمعتقل "عسقلان"

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال بما فيها إدارة "عسقلان" تواصل سياسة الانتهاكات الطبية بحق الأسرى والمعتقلين المرضى، وذلك بإهمال أوضاعهم الصحية، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم، و الاستهتار بحياتهم.



ولفتت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة المعتقل تماطل بنقل الأسرى الذين يعانون من مشاكل صحية إلى العيادة، عدا عن ذلك فإن العاملين بعيادة السجن يتعاملون مع الأسرى بشكل سيء للغاية، ويقومون بمعاينتهم وفحصهم بشكل شكلي فقط، دون تقديم العلاج الناجع لهم.



ورصدت الهيئة في هذا السياق أحد الحالات المرضية الصعبة القابعة في المعتقل حاليا، وهي حالة الأسير محمد براش ( 44 عاما) والذي يشتكي من العديد من الأمراض، وبحاجة لرعاية خاصة لوضعه.



وأشارت الهيئة أن الأسير براش يعاني من بتر في قدمه اليسرى، وانعدام في الرؤية، كما يعاني من تسارع في دقات القلب، وكذلك من تقرحات شديدة بالأذن تفقده القدرة على السمع.



وأضافت أن الأسير بحاجة ماسة لتحويله لإجراء عملية في شبكية العين، كما أنه بحاجة لتغيير سماعات الأذنين التي تعطلت منذ فترة، بالإضافة إلى ذلك هناك خلل في الطرف الصناعي الذي يضعه مكان رجله المبتورة وبحاجة لفحص من مختص، لكن إدارة عسقلان لا تكترث لمطالبه، وتتجاهل حالته الصحية.



تجدر الإشارة أن الأسير براش سكان مخيم الأمعري جنوب غرب رام الله، معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات.