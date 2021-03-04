قيادي بـ (الجهاد): يجب أن يكون لدينا قرار فلسطيني بلا رجعة لملاحقة الاحتلال





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، أن قرار محكمة الجنايات الدولية الذي صدر قبل أسابيع على الأراضي الفلسطينية قرار مهم، "ويأخذ بعداً قانونياً أوهمية خاصة تتعلق بالصراع مع العدو الصهيوني"، مشيراً إلى أنه حسب الإعلان المحكمة تتجه لفتح التحقيق بجرائم الاحتلال، وهي خطوة مهمة على طريق العدالة الدولية و"يجب أن تترجم بملاحقة المجرمين الصهاينة".



ودعا الحساينة محكمة الجنايات الدولية إلى "رفض الابتزاز الأمريكي الصهيوني واستكمال إجراءاتها حتى تُوقع العقوبات بالقادة الصهاينة وتصنيفهم بمجرمين ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن الاحتلال ومنذ عقود وهو يتحايل على القرارات الدولية، ويحاول أن يضع العراقيل ويحرفها عن مسارها في محاولة لتشويه نضال شعبنا الفلسطيني.



وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن "المطلوب فلسطينياً تكثيف حالة النضال والمقاومة لمواجهة العدو بكل الوسائل المتاحة في النضال الشعبي وفي أروقة المنظمات الدولية وبعدها القانوني"، مشيراً إلى أن كل الأعراف والمواثيق الدولية أعطت الشعب الفلسطيني حقه في ممارسة الدفاع عن النفس حتى تحقيق الإستقلال وتقرير المصير.



وقال الحساينة: "لدينا مخاوف في أن تعمل الولايات المتحدة للتأثير على قضاة المحكمة والتأثير على مجريات التحقيق"، مؤكداً بأن الاحتلال دائماً يراهن بفضل الدعم الأمريكي، وبـ "فضل تحايله على القانون الدولي، واللوبي الصهيوني في محاولة للتفلت من العقاب".



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. يوسف الحساينة، إن يجب أن يكون لدينا قرار فلسطيني بلا رجعة لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، و"أن نعري سياساته ونكشف زيف روايته".