أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية "معتادة"

غادر أمير دول الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، البلاد صباح اليوم الخميس، متوجهاً إلى الولايات المتحدة، لأغراض طبية.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن الأمير نواف (83 عاما) توجه إلى الولايات المتحدة "لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وكان الأمير نواف، تولى مقاليد الحكم في الكويت في أيلول/سبتمبر الماضي، خلفا للأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي فارق الحياة في مستشفى أمريكي.



رام الله - دنيا الوطن