حزب الشعب يرحب بقرار فتح تحقيق بجرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية





واعتبر الحزب في تصريح صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن البدء بهذا التحقيق، يمثل خطوة مهمة، تسهم في لجم العدوان والاستيطان على طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي كان ومازال ضحية السياسات العدوانية الإجرامية، التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه كل يوم في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف الحزب، أن التحقيق في هذه الجرائم، يحمل كذلك في مضمونه؛ انصافاً لضحايا جرائم الحرب، التي ترتكب يومياً بحق شعبنا الفلسطيني على أيدي قادة وجنود الاحتلال ومستوطنيه دون عقاب.



رام الله - دنيا الوطنرحب حزب الشعب الفلسطيني، بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا، بفتح تحقيق حول جرائم الحرب، التي ارتكبتها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بما في القدس.