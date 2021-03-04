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بعد 20 عاماً من العزلة.. أول تحويل بنكي من السودان إلى الولايات المتحدة

بعد 20 عاماً من العزلة.. أول تحويل بنكي من السودان إلى الولايات المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير السوداني لدى الولايات المتحدة، نور الدين ساتي، أنه تسلم تحويلا بنكيا من بنك مقره الخرطوم على حسابه الشخصي في بنك يقع مقره بالولايات المتحدة، وذلك في أول عملية تحويل مصرفي بين البلدين بالطرق الرسمية، منذ أكثر من 20 عاما.

وأبلغ السفير موقع (صوت أميركا) أن عملية التحويل، التي أنهت نحو 20 عامة من العزلة الاقتصادية، حدثت الأسبوع الماضي، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر لكن من الولايات المتحدة إلى السودان.

وصرح السفير للإذاعة الأميركية بأن هذا التغيير "سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب"، وفق ما نقل موقع (الإمارات اليوم).

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.

وتلك كانت المرة الأولى التي تم فيها تحويل أموال بين السودان والولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997.

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