شؤون فلسطينية

حنا عيسى: المستوطنات أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين

حنا عيسى: المستوطنات أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين
استيطان - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال د. حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن جميع المستوطنات الإسرائيلية، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن وضعها التخطيطي".

ونوه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن "المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول، وانعدام الأمن، وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وشدد، "بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، ويعد أيضا خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام".

وأضاف، "القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين".

وأشار، "الممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967, مع أن إسرائيل جادلت بأن المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي، إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة وضمان قدرتها".

وأوضح، "تعمل إسرائيل من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على أن تكون المفاوضات في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السيادة / الإدارة الدائمة للمستعمرات".

ولفت، "قد يشكل الأساس لهذه السياسة الاستيطانية ضمان عدم نمو أو تطور تكون أية دولة فلسطينية".

وقال: "فيما يتعلق بمستعمرات القدس الشرقية، بما في ذلك المستوطنات التي وضعت داخل حدود البلدية للقدس، لا شك بأن الهدف منها هو دعم مطالبة إسرائيل غير القانونية بجعل القدس الشرقية المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديموغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الإسرائيليون غالبية السكان فيها".

وأشار، "تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي، ومن بين الانتهاكات الأخرى، فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق المساواة، وحق ملكية الأرض، ومستوى معيشي لائق وحق حرية التنقل".

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

الرئيس عباس يُصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ 30 يوماً اعتباراً من اليوم

الرئيس عباس يُصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ 30 يوماً اعتباراً من اليوم

حمد: تلاشت جهود عشر سنوات بسبيل رفع نسبة النساء المشاركات بسوق العمل بسبب (كورونا)

حمد: تلاشت جهود عشر سنوات بسبيل رفع نسبة النساء المشاركات بسوق العمل بسبب (كورونا)

تيسير خالد: معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا مكان لها بأولويات بلينكن

تيسير خالد: معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا مكان لها بأولويات بلينكن

ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

جنين: الاحتلال يُداهم منزلاً في اليامون ويستولي على مولد كهرباء

جنين: الاحتلال يُداهم منزلاً في اليامون ويستولي على مولد كهرباء

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

حمد: تلاشت جهود عشر سنوات بسبيل رفع نسبة النساء المشاركات بسوق العمل بسبب (كورونا)

حمد: تلاشت جهود عشر سنوات بسبيل رفع نسبة النساء المشاركات بسوق العمل بسبب (كورونا)

تيسير خالد: معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا مكان لها بأولويات بلينكن

تيسير خالد: معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا مكان لها بأولويات بلينكن

حنا عيسى: المستوطنات أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين

حنا عيسى: المستوطنات أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين

ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

جنين: الاحتلال يُداهم منزلاً في اليامون ويستولي على مولد كهرباء

جنين: الاحتلال يُداهم منزلاً في اليامون ويستولي على مولد كهرباء

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين لإنهاء حرب اليمن

مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين لإنهاء حرب اليمن

الحوثيون يطلقون صاروخاً &#34;باليستياً&#34; نحو السعودية والتحالف يعلن تدميره

الحوثيون يطلقون صاروخاً "باليستياً" نحو السعودية والتحالف يعلن تدميره

أبو الغيط: الدول العربية ستتعامل بايجابية مع أي إدارة أمريكية تتعاطى مع القضية الفلسطينية

أبو الغيط: الدول العربية ستتعامل بايجابية مع أي إدارة أمريكية تتعاطى مع القضية الفلسطينية

نتنياهو: أقمت علاقات خاصة مبنية على الثقة والقرب مع زعماء عرب

نتنياهو: أقمت علاقات خاصة مبنية على الثقة والقرب مع زعماء عرب