لليوم الثاني توالياً.. البرازيل تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لليوم الثاني على التوالي، سجلت البرازيل يوم الأربعاء، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس (كورونا) بلغت 1.910 وفيات.



وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية من حيث عدد السكان، 259,271 وفاة.



وكانت البرازيل قد سجلت يوم الثلاثاء حصيلة ضحايا يومية قياسية بلغت 1,641 وفاة.



وسجلت البرازيل في الساعات 24 الأخيرة 71,704 إصابات جديدة بالفيروس، في ثاني أسوأ حصيلة يومية منذ بدأ الوباء بالتفشي في هذا البلد.